Удобный центр медицинской помощи – радость для врачей и удобство для горожан

В Днепре для комфорта и удобства людей качественно обновили центр первичной медико-санитарной помощи № 4.

Это – одно из девяти медучреждений, где в этом году комплексно обновляют первые этажи и входные группы. Для более 7,7 тыс. жителей Соборного района обновленное лечебное учреждение станет качественной муниципальной альтернативой частным клиникам. Здание сделали удобным и доступным для всех пациентов – есть удобный пандус, просторный и теплый холл с комфортными диванчиками (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу вниз).

"Прийти сюда на консультацию или за справкой – сплошное удовольствие, ведь созданный интерьер напоминает скорее уютное кафе, чем лечебное учреждение", – делятся впечатлениями посетители.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что приоритетом для города в этой сфере есть интересы прежде всего пациентов.

О том, как было раньше, люди рассказывают так: привыкли к мрачному интерьера и старых помещений, впрочем, наконец это осталось в прошлом.

Пенсионерка Валентина Прохорова с ужасом вспоминает, как зимой поднималась старыми лестнице. В 81-летней женщины был двойной перелом ноги, поэтому такой подъем был похож для нее на настоящую пытку. Впрочем, ни воздержаться от посещения лечебного учреждения, ни пойти в частную клинику она позволить себе не могла: "У старых людей много проблем. Раньше здесь был настоящий ужас, – жалуется Валентина Ильинична. – Крыша ток также, тазы стояли. Зимой – лед, снег. Теперь хорошо сделали. Снаружи и внутри".

Так, крыльцо и холл медцентра перестроили с учетом элементов безбарьерности, пандус сделано с системой таяния снега и льда. Утеплили также фасад, решили проблему с коммуникациями. В медучреждении меняют и пассажирский лифт. Также оборудовали и отдельное помещение для обследований пациентов с высокой температурой.

Еще одна старая проблема, которую сейчас решили благодаря ремонту – обновление подходов в больницу. "Лужи были огромны. Молодые еще перепрыгнут то, а вот нам, старикам, очень плохо было. Знаете, я говорила мэру, что надо с этим что-то делать, – говорит пенсионерка Лариса. – И вот он меня, нас всех услышал. Наконец нормальный, даже лучше всех мер".

У медцентра качественно обустроили тротуары и заезд для колясок – и теперь мамам с маленькими детьми не надо их тащить по лестнице.

Днипрянка Елена Танская пришла в медцентр вместе с трехлетней дочерью Аделиной. Говорит, что за тринадцать лет, живет здесь, есть с чем сравнивать: "Через эту поликлинику прошли наши дети. Приятно видеть такие здания и помещения. Приятно, что даже в такие тяжелые для медицины времена деньги находят для таких заведений. Надеюсь, что поликлиника оживет. С коляской легко заехать на лестнице есть перила, чтобы детям было безопасно. Раньше такого не было".

"Был грибок, а сейчас чисто и красиво. Можно ставить коляски. Легко добраться до регистратуры. Много пространства, – рассказывает педиатр медцентра Надежда Беклемеш и добавляет: детям теперь здесь также и комфортно – ведь обновленный интерьер больше не пугает малышей, поэтому посещать врачей стало комфортнее и родителям, и маленьким пациентам".

Те, чьи дети уже взрослые, также довольны изменениями в медцентре. Горожанка Ольга Бородко замечает, что лечебные учреждения приводят в порядок, это делает их действенной альтернативой частным больницам: "Это поликлинику посещаем я и моя дочь. Ранее хорошего было мало – окна, лестницы. Чего можно хотеть, когда все было еще с 1975 года. Сейчас радует, что мэр делает так, чтобы люди могли ходить в современные поликлиники".

Семейные врачи говорят, что центр до и после – две разные учреждения: "Разница большая. Прежде всего – больше света, больше воздуха. Крыша уже не течет. Ежедневно приходишь – и действительно хочется работать".

Кроме того, в 4-м центре первичной медико-санитарной помощи также будет работать стоматология и будут принимать пациентов узкопрофильные специалисты вторичной медицины.

"Центры первичной медико-санитарной помощи нуждаются в капитальных ремонтаї. Мы взялись сейчас именно за первые этажи, ведь именно в общественных зонах всегда большое количество людей. К ремонтам других этажей, медицинских кабинетов мы дойдем в ближайшее время. Мы будем продолжать реконструкцию нашего единого медицинского пространства. На ближайшие несколько лет есть пространные планы по ремонту ряда больниц. Даже в условиях недофинансирования со стороны центральной власти делаем все, чтобы подставить медикам плечо", – сказал Борис Филатов.