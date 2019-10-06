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6 октября • обновлено в 17:46
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Ударят заморозки: появился прогноз погоды в Днепре

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В понедельник, 7 октября, в Днепре ожидается +8...+10 градусов днем и -1...-3 градусов ночью.

В начале недели осадков не будет, переменная облачность, ветер – северо-западный, 5-10 м/с, сообщают в Украинском гидрометцентре.

В Днепре ожидаются заморозки

В Днепре ожидаются заморозки

acc.cv

Подобная погода ожидается по всей области.

В ночь с понедельника на вторник синоптики прогнозируют дождь.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 4 октября начался сильный ливень с грозой. Спустя сутки погода не улучшилась. Из-за сильных осадков в городе затопило улицы и дороги.

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Место
Украина Днепр
Тег
погода
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