Ударят заморозки: появился прогноз погоды в Днепре

В понедельник, 7 октября, в Днепре ожидается +8...+10 градусов днем и -1...-3 градусов ночью.

В начале недели осадков не будет, переменная облачность, ветер – северо-западный, 5-10 м/с, сообщают в Украинском гидрометцентре.

В Днепре ожидаются заморозки acc.cv

Подобная погода ожидается по всей области.

В ночь с понедельника на вторник синоптики прогнозируют дождь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 4 октября начался сильный ливень с грозой. Спустя сутки погода не улучшилась. Из-за сильных осадков в городе затопило улицы и дороги.

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