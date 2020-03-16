Ударит мороз: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В понедельник, 16 марта, погода в Днепре будет холодной.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.
Температура воздуха будет колебаться от -5 до -3 градусов ночью, днем потеплеет до +6...+8 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Преимущественно облачно.
Погода в Украине 16 марта
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали, что март-2020 в Украине будет аномально теплым и с осадками в пределах нормы.
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