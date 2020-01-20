Ударит мороз: синоптики дали прогноз погоды на 20 января в Днепре

Понедельник, 20 января, в Днепре пройдет без осадков.

В городе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Об этом сообщает Синоптик.

Прогноз погоды РИАМО

Синоптики прогнозируют от -2 до -4 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -7 до -9.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Украине в понедельник, 20 января, ожидается холодная, но сухая погода. Температура воздуха достигнет минусовых значений лишь в центре и на востоке страны.

На западе Украины 20 января будет до +3 градусов, в центре ожидается до +2, а на востоке до +1 градуса. На юге страны будет до +2. Ночью в Украине температура воздуха в основном достигнет -4 градусов.

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