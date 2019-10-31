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31 октября • обновлено в 16:58
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Ударит -6: прогноз погоды в Днепре на 1 ноября

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В четверг, 1 ноября, температура воздуха в Днепре опустится до отметки -6 градусов.

Как сообщили на сайте Украинского гидрометцентра, осадки в этот день не прогнозируются.

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Температура ночью будет около -4...-6 градусов, а днем – поднимется до +4...+6.

Прогноз погоды в Днепре на 1 ноября

Прогноз погоды в Днепре на 1 ноября

Ридус

Ранее OBOZREVATEL писал, что мэр Днепра Борис Филатов выразил уверенность, что скандал вокруг переписки народного депутата Богдана Яременко о получении секс-услуг может отрицательно сказаться на имидже Украины.

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Место
Украина Днепр
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