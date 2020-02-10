Ударит -17: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Днепре

В понедельник, 10 февраля, в Днепре и области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют мокрый снег и метели.

В городе объявили "желтый" уровень опасности. Об этом сообщили на сайте Главного управления службы по чрезвычайным ситуациям.

Днем переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью -12-17 градусов, днем ​​от -3 до +2. По городу ночью -13-14, днем ​​0-2 градусов.

Прогноз погоды РБК-Украина

Во вторник, 11 февраля, в Днепре ожидается облачная погода. Мокрый снег с дождем. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем и ночью 0-5 градусов.

12 февраля прогнозируют облачную погоду. Небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем ​​0 +5.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине в понедельник, 10 февраля, резко ухудшится погода. Ожидаются сильнейшие порывы ветра, мокрый снег и метели. При этом больше всего достанется западным регионам страны.

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