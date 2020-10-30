Уборка придомовых территорий зимой: Днепр обеспечен песчано-соляной смесью и инвентарем в достаточном количестве

Для посыпки и уборки от снега придомовых территорий в 8-ми районах Днепра заготовлено 2500 тонн песчано-соляной смеси и около 1000 единиц ручного инвентаря. В случае необходимости наготове – 11 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщили в департаменте жилищного хозяйства Днепровского городского совета.

Так, например, ООО "Экология-Д", которое обслуживает 6 районов Днепра, уже развозит по участкам смесь для посыпки и необходимый инвентарь.

"Сейчас мы ведем подготовку к зимнему периоду. По районам развозим смесь для посыпки дорожек и тротуаров. Ее заготовлено 2200 тонн. Кроме того, по заявкам мастеров, мы предоставляем нашим сотрудникам рабочий инвентарь", - рассказал заместитель директора ООО "Экология - Д" Виталий Квас.

Мастер участка, обслуживающего Чечиливський район, Ирина Михайлюк, говорит: "У меня 20 человек подчиненных, они обслуживают 84 дома по улице Рабочей, Кедрина, Криворожской, Чубинского. Во дворах есть специальные помещения, где хранится смесь для посыпки, все они уже почти заполнены. Как только выпадет снег, сразу приступим к работе".