Тысячи копов и сотни военных: как в Днепре будут охранять порядок на Новый год

Полиция обращается к жителям региона с просьбой соблюдать личную безопасность и желает приятных праздников.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области, на период праздников правоохранители работают в усиленном режиме несения службы.

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"С учетом всех массовых мероприятий в период с конца декабря до середины января, для обеспечения охраны общественного порядка в области будет привлечено более 3 000 полицейских и около 300 военнослужащих Национальной гвардии Украины", – сообщил инспектор отдела массовых и охранных мероприятий УПД ГУНП в Днепропетровской области Владимир Козуб.

На территории области планируется проведение 1024 массовых мероприятий по случаю празднования Нового Года и Рождества. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие полтора миллиона человек.

К местам проведения праздничных мероприятий с большим количеством участников будут приближены дополнительные наряды правоохранителей. В частности, у культовых сооружений, где будут проходить праздничные службы по случаю Рождества Христова. На Днепропетровщине такие службы пройдут в 883 храмах.

"В случае выявления неизвестных предметов без присмотра, сразу обратитесь в полицию или по телефону на линию "102". При необходимости на место сразу прибудут специалисты-взрывотехники и кинологи", – добавил полицейский.

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Накануне праздников работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области проводят проверки объектов, где планируется проведение массовых мероприятий на предмет обеспечения пожарной безопасности.

"К круглосуточному дежурству привлечено 470 человек личного состава и более 120 единиц спецтехники. При необходимости предусмотрен резерв личного состава и техники. Обращаемся ко всем жителям соблюдать правила пожарной безопасности во время празднования и отдыха. Не оставлять без присмотра включенными электроприборы и не использовать пиротехнические средства", – отметил ведущий инспектор отдела нормативно-технической работы и контроля за системой противопожарной защиты и лицензирования ГСЧС в Днепропетровской области Сергей Качан.

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Соблюдайте безопасность, и тогда праздники пройдут незабываемо и весело.

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