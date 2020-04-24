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24 апреля • обновлено в 11:34
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Тяжелораненых на Донбассе героев привезли спасать в Днепр: они ослепли и все в ожогах

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В Днепре в больнице имени Мечникова спасают двух тяжелораненых бойцов Вооруженных сил Украины.

Сергею – 38, Денису – 25. Они родом из Кривого Рога Днепропетровской области и Запорожья. Оба пошли добровольцами и на передовой еще с начала войны, сообщил главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

В Днепре спасают бойцов ВСУ

В Днепре спасают бойцов ВСУ

kubnews.ru

"Их лица побиты осколками. Множественные ранения глаз, ожоги, побитые конечности, контузия. Полная темнота, на глазах повязки", – написал Рыженко на своей странице в Facebook.

Как стало известно, в районе поселка Славное Донецкой области бойцам гранатометом ударили прямо под ноги. Осколки не коснулись мозга, но очень повредили зрение.

"Ни жалоб, ни стонов, только вопрос – мы будем видеть или нет? К сожалению, эпидемия остановила все, но не отменила войну", – добавил главврач больницы.

На данный момент бойцов в реанимации политравмы Мечникова готовят к операции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что трое украинских воинов получили ранения в результате коварных действий вооруженных формирований Российской Федерации, которые 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе 23 апреля. В то же время наши защитники не оставили провокации врага без ответа.

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Автор
София Ковнир
Персона
Сергей Рыженко
Место
Украина Днепр
Теги
ООС боец АТО Вооруженные силы Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, забирайте своих карателей с Донбасса, сколько можно издеваться над людьми?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
:)
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Днепр Жизнь города

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