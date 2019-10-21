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21 октября • обновлено в 14:15
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Туман и без осадков: появился прогноз погоды в Днепре

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Синоптики прогнозируют теплую погоду в Днепре и области во вторник, 22 октября.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, днем температура подымется до +18...+20 градусов.

В Днепре прогнозируют туман

В Днепре прогнозируют туман

Информатор

Ночью стоит ожидать похолодания до +7...+9 градусов. Днем облачно, без осадков, ветер – юго-западный, 3-8 м/с.

Кроме того, ночью и утром местами по области ожидается туман.

Погода 22 октября

Погода 22 октября

Украинский гидрометцентр

Новости
Днепр в тумане: самые завораживающие фото в Instagram

Ранее OBOZREVATEL писал, что "бабье лето" в Украине, которое началось во второй декаде октября, будет долгим. В этот период максимальные дневные температуры могут достигать +20 градусов, а на юге даже +25 градусов.

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Место
Украина Днепр
Тег
погода
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