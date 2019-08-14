Центральный проспект Днепра могут перекрыть: названы причина и сроки

В Днепре на два месяца планируют сузить проезжую и тротуарную части на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Ограничения могут ввести с 20 августа по 20 октября, сказано в проекте распоряжения городского головы.

Как стало известно, такие изменения связаны с проведением реконструкции троллейбусной линии на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Мостовой (от домов №90 до №96 и от №99 до №109).

Сужение проспекта Алау

Отметим, что на месте работ установят специальные знаки и сигнальные огни на ограждениях.

Контролировать ход проведения работ будет заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Проект распоряжения городского головы

Проект распоряжения городского головы

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре с 1 сентября по 31 декабря планируют сузить проезжую часть на улице Феодосиевской.

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