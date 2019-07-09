ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Жизнь города

Центральную улицу Днепра могут перекрыть на 4 месяца: что случилось

149Читать материал на украинском

В Днепре могут частично перекрыть улицу Святослава Храброго.

Это связано с прокладыванием сетей электроснабжения по этой улице, сказано в проекте распоряжения на сайте Днепровского городского совета.

Работы будет выполнять общество с ограниченной ответственностью "Никки". Они должны проложить электросети с июля по октябрь.

Новости
Популярный ж/д переезд под Днепром перекроют на двое суток

Перекрытие улицы

Перекрытие улицы

49000

Сужение проезжей части планируют по следующим адресам:

  • ул. Андрея Фабра – ул. Святослава Хороброго (с 15.07 по 24.07)

  • ул. Святослава Хороброго – ул. Воскресенская (с 25.07 по 02.08)

  • ул. Святослава Хороброго – ул. Короленко (с 05.08 по 14.08)

  • ул. Короленко – ул. Костомаровской (с 15.08 по 22.08)

  • ул. Святослава Хороброго – ул. Троицкая (с 27.08 по 06.09)

  • ул. Святослава Хороброго – ул. Михаила Грушевского (с 09.09 по 18.09)

  • ул. Святослава Хороброго – ул. Сечевых стрельцов (с 19.09 по 30.09)

  • ул. Святослава Хороброго – ул. Исполкомовская (с 01.10 по 11.10).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре перекроют Сичеславскую Набережную.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
УкраинаДнепр
Тег
Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel