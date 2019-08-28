Центральная улица Днепра останется без воды: названа причина

В четверг, 29 августа, в Днепре с 10:00 до 20:00 не будет воды на одной из центральных улиц.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на распределительной водопроводной сети, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды Пушкинская

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Баррикадная, в домах №№ 10, 11А, 15А, 16, 20, 22.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре с 28 августа по 2 сентября объявили предупреждение о пожарной опасности.

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