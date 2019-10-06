Центр Днепра перекрыли для электротранспорта: подробности

В воскресенье, 6 октября, коммунальные службы Днепра временно изменили маршруты движения трамваев № 1, а также троллейбусов №№ 1, 10, 16, 21, А и Б.

Изменения связаны с перекрытием дороги возле здания общежития на проспекте Яворницкого, 17, передает "Информатор".

Центр Днепра перекрыли для электротранспорта (иллюстрация) Днепровский электротранспорт

В частности, возле Металлургической академии по пр. Гагарина приостановлено движение трамваев №1, которые пустят по короткому маршруту от железнодорожного вокзала до Центрального универмага, и по трамвайному маршруту №7 от железнодорожного вокзала по ул. Чернышевского до ДИИТа.

Троллейбусы №16 и №21 будут ходить до ДИИТа и идти на разворот, №10 временно перестанет ходить, а машины будут переброшены на маршрут №12.

Машины маршрута №1 будут переброшены на №5.

Троллейбусы маршрута "кольцо А" будут совершать один разворот возле ДИИТа и далее следовать по маршруту пр. Гагарина — ул. Титова — ул. Рабочая — ул. Савченко — пр. Пушкина и разворачиваться возле железнодорожного колледжа.

Троллейбусы маршрута "кольцо Б" в воскресенье ходить не будут.

Указанные меры предприняты из-за опасности обрушения здания.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре вечером в субботу, 5 октября, во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника" треснула одна из стен здания.

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