Главная Новости
29 октября • обновлено в 15:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Центр Днепра останется без воды на целый день: названы адреса

282 Читать материал на украинском

В среду, 30 октября, с 10:00 до 19:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах Днепра.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрводоканала".

В Днепре отключат воду 30 октября

В Днепре отключат воду 30 октября

keytown.me

Новости
В Днепре ожидаются морозы: появился прогноз погоды на конец октября

Воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Короленко, 4, 6, 8, 8А, 10, 14, 15, 16, 17, 19;

  • ул. Троицкая, 3А, 3Б, 4, 6, 8;

  • пл. Троицкая, 2, 2А, 2Д, 3, 3А, 5,

  • ул. Героев Майдана, 1;

  • ул. Староказацкая, 1, 14, 22, 24, 24/1, 24 / 1А, 26, 26/1, 28, 28А, 30, 34, 34А, 32.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев ждет резкое повышение цены на газ. Тарифы в разных областях подорожают по-разному, а в некоторых регионах стоимость перекачки газа вырастет вчетверо. По прогнозам, зимой однозначно цена будет двигаться вверх из-за роста спроса в Евросоюзе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Теги
ЖКХ коммунальные услуги тарифы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel