Центр Днепра остался без воды: что случилось

В Днепре 27 августа на одной из центральных улиц отключили водоснабжение.

Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на распределительной водопроводной сети, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды Sykhiv.media

Так, с 10:00 до 20:00 не будет воды по улице Баррикадная, в домах №№ 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 15А, 20, 22.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре пятеро подростков избивали ногами мужчину прямо посреди дороги, после чего утащили его в неизвестном направлении.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал