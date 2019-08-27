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Центр Днепра остался без воды: что случилось

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В Днепре 27 августа на одной из центральных улиц отключили водоснабжение.

Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на распределительной водопроводной сети, сообщили в КП "Днепрводоканал".

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Отключение воды

Отключение воды

Sykhiv.media

Так, с 10:00 до 20:00 не будет воды по улице Баррикадная, в домах №№ 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 15А, 20, 22.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре пятеро подростков избивали ногами мужчину прямо посреди дороги, после чего утащили его в неизвестном направлении.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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