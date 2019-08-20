Центр Днепра на целый день останется без воды: список адресов

В Днепре 21 августа с 10:00 до 19:00 отключат воду на нескольких улицах.
Отключение связано с проведением реконструкции сетей водоснабжения на улице Короленко, сообщает коммунальное предприятие "Днепрводоканал".
В Днепре отключат воду 21 августа
Spb.kp.ru
Водоснабжения не будет по следующим адресам:
• ул. Короленко, 4, 6, 8, 8А, 10, 15, 17, 19;
• ул. Троицкая, 3А, 3Б, 4, 6, 8;
• пл. Троицкая, 2, 2А, 2Д, 3, 3А, 5,
• ул. Героев Майдана, 1;
• ул. Староказацкая, 1, 14, 22, 24, 24/1, 24 / 1А, 26, 26/1, 28, 28А, 30, 34, 34А, 32.
На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у части украинцев заберут субсидии. В Украине после проверки всех, кто незаконно получал субсидию, обяжут вернуть ее в государственный бюджет.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!