Центр Днепра на целый день останется без воды: список адресов

В Днепре 21 августа с 10:00 до 19:00 отключат воду на нескольких улицах.

Отключение связано с проведением реконструкции сетей водоснабжения на улице Короленко, сообщает коммунальное предприятие "Днепрводоканал".

В Днепре отключат воду 21 августа Spb.kp.ru

Водоснабжения не будет по следующим адресам:

• ул. Короленко, 4, 6, 8, 8А, 10, 15, 17, 19;

• ул. Троицкая, 3А, 3Б, 4, 6, 8;

• пл. Троицкая, 2, 2А, 2Д, 3, 3А, 5,

• ул. Героев Майдана, 1;

• ул. Староказацкая, 1, 14, 22, 24, 24/1, 24 / 1А, 26, 26/1, 28, 28А, 30, 34, 34А, 32.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

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