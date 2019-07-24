Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Троллейбусы в Днепре изменят маршрут: причины и номера

Читать материал на украинском

Троллейбусы №10 и №12 в Днепре будут ездить по сокращенному маршруту с 25 июля по 10 августа.

Как сообщают в пресс-службе коммунального предприятия "Днепровский электротранспорт", изменения связаны с ремонтом дорожного покрытия на проспекте Героев.

Троллейбусы в Днепре изменят маршрут: причины и номера

Пресс-служба КП "Днепровский электротранспорт"

Новости
В Днепре массовое отключение воды на целый день: список адресов

Отмечается, что на время выполнения работ по асфальтированию проезжей части с 9:00 до 18:00 перевозки пассажиров будут осуществляться до улицы Космической.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что государство заплатит за проектную документацию для аэропорта в Днепре 56 млн гривень.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр транспорт ремонт и строительство дорог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel