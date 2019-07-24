Троллейбусы в Днепре изменят маршрут: причины и номера

Троллейбусы №10 и №12 в Днепре будут ездить по сокращенному маршруту с 25 июля по 10 августа.

Как сообщают в пресс-службе коммунального предприятия "Днепровский электротранспорт", изменения связаны с ремонтом дорожного покрытия на проспекте Героев.

Пресс-служба КП "Днепровский электротранспорт"

Отмечается, что на время выполнения работ по асфальтированию проезжей части с 9:00 до 18:00 перевозки пассажиров будут осуществляться до улицы Космической.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что государство заплатит за проектную документацию для аэропорта в Днепре 56 млн гривень.

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