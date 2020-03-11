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11 марта • обновлено в 16:14
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Трогательное фото детей погибшего защитника Украины поразило сеть

1.3т
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В Днепре сыновья погибшего бойца ВСУ Андрея Широкова (позывной "Семьянин") возложили цветы к мемориальной доске в его честь.

Трогательное фото мальчиков поразило сеть, пользователи стали активно комментировать публикацию в группе "Баба і кіт" в Facebook (чтобы посмотреть доскролльте до конца страницы).

Отец шестерых детей погиб 18 декабря 2016 года на "Светлодарской дуге" в Донецкой области во время артиллерийского обстрела.

Трогательное фото детей погибшего защитника Украины поразило сеть

Трогательное фото детей погибшего защитника Украины поразило сеть

"Баба і кіт" в Facebook

Трогательное фото детей погибшего защитника Украины поразило сеть
Трогательное фото детей погибшего защитника Украины поразило сеть
Трогательное фото детей погибшего защитника Украины поразило сеть
Трогательное фото детей погибшего защитника Украины поразило сеть
Трогательное фото детей погибшего защитника Украины поразило сеть
Трогательное фото детей погибшего защитника Украины поразило сеть

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил 8 марта в результате попадания противотанковой управляемой ракеты погиб украинский военный.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
фотографии

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