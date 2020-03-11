В Днепре сыновья погибшего бойца ВСУ Андрея Широкова (позывной "Семьянин") возложили цветы к мемориальной доске в его честь.

Трогательное фото мальчиков поразило сеть, пользователи стали активно комментировать публикацию в группе "Баба і кіт" в Facebook (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

Отец шестерых детей погиб 18 декабря 2016 года на "Светлодарской дуге" в Донецкой области во время артиллерийского обстрела.

Трогательное фото детей погибшего защитника Украины поразило сеть "Баба і кіт" в Facebook

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил 8 марта в результате попадания противотанковой управляемой ракеты погиб украинский военный.

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