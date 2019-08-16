Три района Днепра останутся без света: список адресов

В Днепре 19 августа в трех районах отключат электроснабжение.
Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
IPnews
Света не будет по следующим адресам:
Новокодакский район:
ул. Данилы Галицкого, 23а, 29, 29б, 31, 32-42, 41, 45, 45а, 51, 75;
ул. Фосфорная, 1-5, 9, 11, 11а, 13, 2-4;
ул. Воздухофлотская, 6;
ул. Караваева, 19-25;
ул. Василия Сидоренка, 7;
ул. Виктора Мерзленка, 4-14.
Центральный район:
ул. Юрия Савченко, 97, 97а, 99, 105;
пер. Кооперативный, 52-57;
ул. Надежды Алексеенко, 87-105, 107-125;
ул. Флотская, 46-52, 54-72.
Шевченковский район:
ул. Михаила Вербицкого, 1-5, 4-10;
ул. Стасова, 1-45, 1а-45а, 44-82;
пер. Стасова, 1-45, 2-46;
ул. Антина Синявского, 103-179;
ул. Добрая;
пер. Садовниченко, 5а;
ул. Ткаченко, 57, 59, 60, 62.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области могут отключить водоснабжение в четырех городах.
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