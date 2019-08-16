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Три района Днепра останутся без света: список адресов

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В Днепре 19 августа в трех районах отключат электроснабжение.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

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Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

  • ул. Данилы Галицкого, 23а, 29, 29б, 31, 32-42, 41, 45, 45а, 51, 75;

  • ул. Фосфорная, 1-5, 9, 11, 11а, 13, 2-4;

  • ул. Воздухофлотская, 6;

  • ул. Караваева, 19-25;

  • ул. Василия Сидоренка, 7;

  • ул. Виктора Мерзленка, 4-14.

Центральный район:

  • ул. Юрия Савченко, 97, 97а, 99, 105;

  • пер. Кооперативный, 52-57;

  • ул. Надежды Алексеенко, 87-105, 107-125;

  • ул. Флотская, 46-52, 54-72.

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Шевченковский район:

  • ул. Михаила Вербицкого, 1-5, 4-10;

  • ул. Стасова, 1-45, 1а-45а, 44-82;

  • пер. Стасова, 1-45, 2-46;

  • ул. Антина Синявского, 103-179;

  • ул. Добрая;

  • пер. Садовниченко, 5а;

  • ул. Ткаченко, 57, 59, 60, 62.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области могут отключить водоснабжение в четырех городах.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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