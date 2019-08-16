Три района Днепра останутся без света: список адресов

В Днепре 19 августа в трех районах отключат электроснабжение.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света IPnews

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

ул. Данилы Галицкого, 23а, 29, 29б, 31, 32-42, 41, 45, 45а, 51, 75;

ул. Фосфорная, 1-5, 9, 11, 11а, 13, 2-4;

ул. Воздухофлотская, 6;

ул. Караваева, 19-25;

ул. Василия Сидоренка, 7;

ул. Виктора Мерзленка, 4-14.

Центральный район:

ул. Юрия Савченко, 97, 97а, 99, 105;

пер. Кооперативный, 52-57;

ул. Надежды Алексеенко, 87-105, 107-125;

ул. Флотская, 46-52, 54-72.

Шевченковский район:

ул. Михаила Вербицкого, 1-5, 4-10;

ул. Стасова, 1-45, 1а-45а, 44-82;

пер. Стасова, 1-45, 2-46;

ул. Антина Синявского, 103-179;

ул. Добрая;

пер. Садовниченко, 5а;

ул. Ткаченко, 57, 59, 60, 62.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области могут отключить водоснабжение в четырех городах.

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