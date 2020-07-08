Три района Днепра останутся без света: кого коснется

В четверг, 9 июля, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Артюшенко, 78-84,106;

ул. Бокова, 1,7,9;

ул. Крюковская, 1-45,2-24;

ул. Михайловская, 75-99,78-102;

ул. Отечественная, 15-47,2-8;

ул. Таганрожская, 1-33,2-44;

ул. Боевая, 2-18;

ул. Варваровская, 1,9,13-21;

ул. Новочеркасская, 3-63,2-64;

ул. Поленова, 1-59,2-60;

ул. Гагринська, 8-38,27-71;

пер. Солончаковый, 1-15,1-19;

ул. Гринченко, 109-117;

ул. Трамвайная, 12-18, 22-28;

ул. Л. Украинки, 1-25, 2-26;

ул. Красноармейская, 1-16;

ул. Лаврова, 2-10, 3-7;

ул. Радистов, 8, 10, 7 21;

ул. Светлая, 1-23, 2-26;

ул. Брацлавская, 1-13, 2-14;

ул. Проскуровская, 1-19, 2-18;

просп. Мануйловский, 9;

ул. Журналистов, 16а, 18.

Центральный район:

ул. Владимирская, 1-17,2-28;

ул. Кабардиновская, 17-25;

ул. Саксаганского, 9-27,2-30;

ул. Леонтовича, 1-47,2-32;

ул. Выборная, 1;

ул. Рыбачья, 2-30;

ул. Ровенская, 1-33, 2-8;

ул. Владимирская, 3-17, 2-20;

ул. Загородняя, ​​2-38, 1-47;

ул. Пирогова, 1 21, 2-10;

ул. Саксаганского, 1-7, 19, 2-30, 3-27;

ул. Леонтовича, 1-47, 2-22.

Соборный район:

ул. Фурманова, 7,9,13/15.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что жители 11-ти улиц в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра с 6 по 31 июля останутся без газа. Это связано с проведением ремонтных работ в системе газоснабжения.