Три района Днепра останутся без света: кого коснется
Отключение света. Вгороде.юа
В четверг, 9 июля, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Артюшенко, 78-84,106;
ул. Бокова, 1,7,9;
ул. Крюковская, 1-45,2-24;
ул. Михайловская, 75-99,78-102;
ул. Отечественная, 15-47,2-8;
ул. Таганрожская, 1-33,2-44;
ул. Боевая, 2-18;
ул. Варваровская, 1,9,13-21;
ул. Новочеркасская, 3-63,2-64;
ул. Поленова, 1-59,2-60;
ул. Гагринська, 8-38,27-71;
пер. Солончаковый, 1-15,1-19;
ул. Гринченко, 109-117;
ул. Трамвайная, 12-18, 22-28;
ул. Л. Украинки, 1-25, 2-26;
ул. Красноармейская, 1-16;
ул. Лаврова, 2-10, 3-7;
ул. Радистов, 8, 10, 7 21;
ул. Светлая, 1-23, 2-26;
ул. Брацлавская, 1-13, 2-14;
ул. Проскуровская, 1-19, 2-18;
просп. Мануйловский, 9;
ул. Журналистов, 16а, 18.
Центральный район:
ул. Владимирская, 1-17,2-28;
ул. Кабардиновская, 17-25;
ул. Саксаганского, 9-27,2-30;
ул. Леонтовича, 1-47,2-32;
ул. Выборная, 1;
ул. Рыбачья, 2-30;
ул. Ровенская, 1-33, 2-8;
ул. Владимирская, 3-17, 2-20;
ул. Загородняя, 2-38, 1-47;
ул. Пирогова, 1 21, 2-10;
ул. Саксаганского, 1-7, 19, 2-30, 3-27;
ул. Леонтовича, 1-47, 2-22.
Соборный район:
ул. Фурманова, 7,9,13/15.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что жители 11-ти улиц в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра с 6 по 31 июля останутся без газа. Это связано с проведением ремонтных работ в системе газоснабжения.