Три района Днепра останутся без света: кого коснется
В пятницу, 26 июня, несколько улиц Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Чечеловский район:
ул. Изюмская, 1-107, 2-88, 94-134;
пер. Изюмский, 1-31, 2-10;
пер. Второй Изюмский, 1-31, 2-4;
туп. Клубничный, 32-74, 39-67;
туп. Школьный, 9-13, 19-23, 74-96;
пер. Общественный, 1-3;
ул. Крамского, 45-47, 46;
пер. Крамского, 3-33, 4-54, 60-61, 68-76.
Самарский район:
ул. Подсолнечная;
ул. Черемуховая;
ул. 20-летия Победы, 24, 30а, 34, 36;
пер. Дидевича, 12.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Бойко, 3;
ул. Геническая, 3-9, 2-12;
ул. Гуса, 97;
ул. Дарьяльськая, 1;
ул. Долинская, 3-21, 2-14;
ул. Колосковая, 3-11, 15-33, 6-36;
ул. Ковпака, 3-15, 21;
пер. Кузнечный, 1-21;
ул. Муравьева, 13-27, 16-44, 31-33, 46-50;
ул. Муравьева, 2/3;
ул. Осетинская, 1, 7-69, 12-86;
пер. Пожарный, 1-3, 2-6;
ул. Ротная, 11-31;
ул. Сормовская, 1-3;
ул. Тобольская, 21-39, 20-30.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, с 23 по 30 июня в регионе прогнозируют сильные порывы ветра и предупреждают о возникновении пожаров.