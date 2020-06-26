Три района Днепра останутся без света: кого коснется

В пятницу, 26 июня, несколько улиц Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Чечеловский район:

ул. Изюмская, 1-107, 2-88, 94-134;

пер. Изюмский, 1-31, 2-10;

пер. Второй Изюмский, 1-31, 2-4;

туп. Клубничный, 32-74, 39-67;

туп. Школьный, 9-13, 19-23, 74-96;

пер. Общественный, 1-3;

ул. Крамского, 45-47, 46;

пер. Крамского, 3-33, 4-54, 60-61, 68-76.

Самарский район:

ул. Подсолнечная;

ул. Черемуховая;

ул. 20-летия Победы, 24, 30а, 34, 36;

пер. Дидевича, 12.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Бойко, 3;

ул. Геническая, 3-9, 2-12;

ул. Гуса, 97;

ул. Дарьяльськая, 1;

ул. Долинская, 3-21, 2-14;

ул. Колосковая, 3-11, 15-33, 6-36;

ул. Ковпака, 3-15, 21;

пер. Кузнечный, 1-21;

ул. Муравьева, 13-27, 16-44, 31-33, 46-50;

ул. Муравьева, 2/3;

ул. Осетинская, 1, 7-69, 12-86;

пер. Пожарный, 1-3, 2-6;

ул. Ротная, 11-31;

ул. Сормовская, 1-3;

ул. Тобольская, 21-39, 20-30.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, с 23 по 30 июня в регионе прогнозируют сильные порывы ветра и предупреждают о возникновении пожаров.