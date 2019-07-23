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Три крупных района Днепра останутся без света 24 июля: список адресов

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В Днепре 24 июля в некоторых районах города отключат свет.

Это связано с проведением ремонтных работ и обслуживанием контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

Пушкинская

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Адреса, по которым не будет электричества:

Новокодакский район:

  • ул. Большая Диевская, 32, 34, 36;

  • ул. Максима Дия, 19, 21.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Казахстанская, 197-261,214-264;

  • ул. Читинская, 45-89, 68-150;

  • ул. Минусинская, 253-339, 304-362;

  • ул. Областная, 53-85, 99, 50-78;

  • ул. Моторная, 70-112;

  • ул. Бережная, 30-46, 55а-83.

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Самарский район:

  • ул. Автодорожная 27-31,28-36;

  • ул. Керамическая 17а-21,32-40-38;

  • ул. Отдыха 80-120,75,91-131;

  • ул. 25 партсъезда 33/2;

  • ул. Романовского 33-57,61-75,36-78-80;

  • ул. Северодонецкая 7.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам объяснили выгоду альтернативной энергетики.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ЖКХ
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