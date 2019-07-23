Три крупных района Днепра останутся без света 24 июля: список адресов

В Днепре 24 июля в некоторых районах города отключат свет.
Это связано с проведением ремонтных работ и обслуживанием контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Пушкинская
Адреса, по которым не будет электричества:
Новокодакский район:
ул. Большая Диевская, 32, 34, 36;
ул. Максима Дия, 19, 21.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Казахстанская, 197-261,214-264;
ул. Читинская, 45-89, 68-150;
ул. Минусинская, 253-339, 304-362;
ул. Областная, 53-85, 99, 50-78;
ул. Моторная, 70-112;
ул. Бережная, 30-46, 55а-83.
Самарский район:
ул. Автодорожная 27-31,28-36;
ул. Керамическая 17а-21,32-40-38;
ул. Отдыха 80-120,75,91-131;
ул. 25 партсъезда 33/2;
ул. Романовского 33-57,61-75,36-78-80;
ул. Северодонецкая 7.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам объяснили выгоду альтернативной энергетики.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!