Три крупных района Днепра останутся без света 24 июля: список адресов

В Днепре 24 июля в некоторых районах города отключат свет.

Это связано с проведением ремонтных работ и обслуживанием контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Пушкинская

Адреса, по которым не будет электричества:

Новокодакский район:

ул. Большая Диевская, 32, 34, 36;

ул. Максима Дия, 19, 21.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Казахстанская, 197-261,214-264;

ул. Читинская, 45-89, 68-150;

ул. Минусинская, 253-339, 304-362;

ул. Областная, 53-85, 99, 50-78;

ул. Моторная, 70-112;

ул. Бережная, 30-46, 55а-83.

Самарский район:

ул. Автодорожная 27-31,28-36;

ул. Керамическая 17а-21,32-40-38;

ул. Отдыха 80-120,75,91-131;

ул. 25 партсъезда 33/2;

ул. Романовского 33-57,61-75,36-78-80;

ул. Северодонецкая 7.

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