Трем районам Днепра отключат свет 22 августа: адреса

В Днепре 22 августа в трех районах отключат электроснабжение.
Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Адреса, по которым не будет света:
Отключение света в Днепре 22 августа
kaluga.online
Новокодакский район:
пер. Альпийский, 1-5, 5а, 4-10;
ул. Алтайськая, 4а, 13, 19;
ул. Гомельськая, 4-12, 15-29;
ул. Выборзкая, 14;
ул. Щепкина, 34, 39, 39К;
ул. Могилевская, 3-11.
Шевченковский район:
пер. Маяковского 3е, 3, 9, 13, 25, 26, 27;
пер. Вербицкого 2-24, 1-51, 55А, 14-76, 98-108, 65Б, 71а, 21а;
пер. Ивана Сулимы 1-41;
ул. Манжуры 1-3, 2-12;
ул. Антона Синявского 80-170;
ул. Василия Бедного 1-15, 2-8;
ул. Вадима Сидура, 78.
Чечеловский район:
ул. Казацкая, 5;
ул. Татарская, 44д.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на 21 августа в Кривом Роге Днепропетровской области мотоциклист сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. В результате столкновения пострадала 35-летняя женщина и водитель мотоцикла.
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