Трем районам Днепра отключат свет 22 августа: адреса

В Днепре 22 августа в трех районах отключат электроснабжение.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Адреса, по которым не будет света:

Отключение света в Днепре 22 августа kaluga.online

Новокодакский район:

пер. Альпийский, 1-5, 5а, 4-10;

ул. Алтайськая, 4а, 13, 19;

ул. Гомельськая, 4-12, 15-29;

ул. Выборзкая, 14;

ул. Щепкина, 34, 39, 39К;

ул. Могилевская, 3-11.

Шевченковский район:

пер. Маяковского 3е, 3, 9, 13, 25, 26, 27;

пер. Вербицкого 2-24, 1-51, 55А, 14-76, 98-108, 65Б, 71а, 21а;

пер. Ивана Сулимы 1-41;

ул. Манжуры 1-3, 2-12;

ул. Антона Синявского 80-170;

ул. Василия Бедного 1-15, 2-8;

ул. Вадима Сидура, 78.

Чечеловский район:

ул. Казацкая, 5;

ул. Татарская, 44д.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на 21 августа в Кривом Роге Днепропетровской области мотоциклист сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. В результате столкновения пострадала 35-летняя женщина и водитель мотоцикла.

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