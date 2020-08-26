Трасса Днепр-Кривой Рог остановилась в километровой пробке. Фото
В среду утром, 26 августа, в Днепропетровской области перекрыли участок трассы Днепр-Кривой Рог.
Перекрытие части автодороги связано с ремонтными работами, которые продолжаются с 2019 года. Транспорт движется очень медленно, пробки достигают нескольких километров, сообщает "Информатор".
По направлению в Днепр часть дороги на участке от памятника быку перекрыта полностью. Движение автомобилей организовано по встречной полосе.
Кроме того, заторы на трассе могут быть связаны с рабочим визитом президента Владимира Зеленского на Днепропетровщину.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во вторник, 25 августа, "Укрзалізниця" анонсировала запуск нового поезда из Днепра.