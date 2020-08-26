Трасса Днепр-Кривой Рог остановилась в километровой пробке. Фото

В среду утром, 26 августа, в Днепропетровской области перекрыли участок трассы Днепр-Кривой Рог.

Перекрытие части автодороги связано с ремонтными работами, которые продолжаются с 2019 года. Транспорт движется очень медленно, пробки достигают нескольких километров, сообщает "Информатор".

Пробки связаны с ремонтом автодороги Информатор

По направлению в Днепр часть дороги на участке от памятника быку перекрыта полностью. Движение автомобилей организовано по встречной полосе.

Кроме того, заторы на трассе могут быть связаны с рабочим визитом президента Владимира Зеленского на Днепропетровщину.

Движение транспорта организовано по встречной полосе Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во вторник, 25 августа, "Укрзалізниця" анонсировала запуск нового поезда из Днепра.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!