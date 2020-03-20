Транспортный коллапс в Днепре: люди не смогли добраться домой и разбили маршрутки

В первый день ограничения пассажирского транспорта в Днепре водителям маршруток и автобусов было выписано 31 постановление на сумму более 500 тысяч гривен.

Кроме того, 180 водителей отказались обслуживать маршруты, в связи с чем тысячи не смогли попасть на работу или добраться домой. Об этом на своей странице в Facebook написал чиновник городского совета Иван Васючков.

Очередь на маршрутку Информатор

По его словам, шесть маршрутов полностью остановили работу. Недовольные пассажиры разбили три автобуса.

"Вместо того, чтобы обеспечить горожан защитой от распространения вируса, наш город толкают к транспортному коллапсу и остановке жизнеобеспечения. Вместо создания механизмов компенсации, помощи государства – репрессии автопредприятиям и отсутствие возможности добираться домой горожанам", – отметил Васючков.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в связи с ограничением движения пассажирского транспорта на Днепропетровщине медики не могут добраться на работу или вернуться домой с дежурств.

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