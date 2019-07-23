Трамваи Днепра временно приостановят движение: стала известна причина

В Днепре 24-го и 25-го июля изменится движение трамваев.
Это связано с ремонтом контактной сети на Амурском мосту и трамвайного пути на Кайдакском мосту, сообщили в КП "Днепровский электротранспорт".
Изменения в движении трамваев
Днепр Час
Так, 24 июля с 23:00 приостанавливается движение трамваев Амурским мостом, а 24-го и 25-го июля с 22:00 - Кайдакским мостом.
Трамваи №6, №9, №18 закончат работу раньше, а маршрут №19 будет курсировать по измененному направлению - от пл. Старомостовой к ДЭВЗ.
Последние отправления с конечных остановок:
24 июля:
трамвай №6 от пл. Старомостовой в 22:07; от Института минресурсов в 22:26.
трамвай №9 от пл. Старомостовой в 21:40; от Мясокомбината в 22:16.
24 и 25 июля:
трамвай №18 от ДЭВЗ в 20:57; от ж/м Левобережный-3 в 21:30.
трамвай №19 от пл. Старомостовой в 20:28; от ж/м Левобережный-3 в 21:21.
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