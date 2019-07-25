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Толпы людей и огромные очереди: в Днепре заработал бесплатный речной транспорт. Фото и Видео

3.3т Читать материал на украинском

25 июля в Днепре заработало бесплатное речное такси в связи с перекрытием Нового моста.

Желающих перебраться на другой берег Днепра в первое утро работы катера было достаточно много. Горожане поделились фото и видео с причалов в сети.

Очередь на бесплатный катер в Днепре

Очередь на бесплатный катер в Днепре

Facebook 056.ua

Из-за большого количества пассажиров некоторые горожане даже не становились в очередь.

"С бесплатным водным такси не срослось. Посмотрела на очередь и пошла пешком. На фото треть очереди поместилась только", - пишет днепрянка в Facebook.

Огромная очередь на катер собиралась с 7 утра на Левом и Правом берегу Днепра.

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К 10 утра наплыв желающих бесплатно прокатиться на катере не изменилось.

Причал на Правом берегу Днепра

Причал на Правом берегу Днепра

Информатор

Причал на Левом берегу Днепра

Причал на Левом берегу Днепра

Facebook Анастасия Плюша

"Теперь очередь не только на маршрутки", - пишут горожане.

Telegram-канал

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Как сообщал OBOZREVATEL, с 25 июля в Днепре работает бесплатное речное такси на время перекрытия Нового моста. Два катера будут ходить в стороны левого и правого берегов шесть дней в неделю с семи утра до восьми вечера.

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Место
Украина Днепр
Теги
Новый мост в Днепре Днепр
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