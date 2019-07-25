Толпы людей и огромные очереди: в Днепре заработал бесплатный речной транспорт. Фото и Видео

25 июля в Днепре заработало бесплатное речное такси в связи с перекрытием Нового моста.

Желающих перебраться на другой берег Днепра в первое утро работы катера было достаточно много. Горожане поделились фото и видео с причалов в сети.

Очередь на бесплатный катер в Днепре Facebook 056.ua

Из-за большого количества пассажиров некоторые горожане даже не становились в очередь.

"С бесплатным водным такси не срослось. Посмотрела на очередь и пошла пешком. На фото треть очереди поместилась только", - пишет днепрянка в Facebook.

Огромная очередь на катер собиралась с 7 утра на Левом и Правом берегу Днепра.

К 10 утра наплыв желающих бесплатно прокатиться на катере не изменилось.

Причал на Правом берегу Днепра Информатор

Причал на Левом берегу Днепра Facebook Анастасия Плюша

"Теперь очередь не только на маршрутки", - пишут горожане.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 25 июля в Днепре работает бесплатное речное такси на время перекрытия Нового моста. Два катера будут ходить в стороны левого и правого берегов шесть дней в неделю с семи утра до восьми вечера.

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