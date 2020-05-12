Тепло, но ветрено: появился прогноз погоды на 12 мая в Днепре
Во вторник, 12 мая, в Днепре будет стоять пасмурная погода.
Вечером ожидается мелкий дождь. Скорость ветра усилится до 15-24 м/с, сообщает Синоптик.
Столбик градусника будет колебаться от +12 до +24 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 39-67%. Рассвет наступит в 05:00, закат ожидается в 20:12.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во вторник, 12 мая, в Украине холодный атмосферный фронт принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. Мокрый снег возможен во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровенской областях.