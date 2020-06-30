Тепло, но дождливо: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

София Ковнир Жизнь города 06:00, 30.06.2020 Обновлено: 06:04, 30.06.2020

Во вторник, 30 июня, днем Днепр накроют кратковременные дожди.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, ночью в городе осадков не предвидится.

Температура воздуха +27 +29 градусов днем, ночью похолодает до +17 +19 градусов. Ветер западный 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на 29 и 30 июня объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении. На востоке Днепропетровской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

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Днепр Жизнь города

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