Тепло, но дождливо: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Во вторник, 30 июня, днем Днепр накроют кратковременные дожди.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, ночью в городе осадков не предвидится.

Температура воздуха +27 +29 градусов днем, ночью похолодает до +17 +19 градусов. Ветер западный 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на 29 и 30 июня объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении. На востоке Днепропетровской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.