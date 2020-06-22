Тепло, но дождливо: озвучен свежий прогноз погоды в Днепре

В понедельник, 22 июня, Днепр накроют грозовые ливни.

Но при этом на улице будет тепло, сообщили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха +24 +26 градусов днем, ночью похолодает до +17 +19 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Погода в Украине 22 июня

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 22 июня жители нескольких улиц в шести районах Днепра на полдня останутся без света. В это время будут проводить техническое обслуживание линии, заводить кабеля и устанавливать счетчики.