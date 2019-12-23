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23 декабря • обновлено в 06:56
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Алина Рашевская

Тепло не по-зимнему: синоптики дали прогноз погоды на 23 декабря в Днепре

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В понедельник, 23 декабря, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Вечером ожидается мелкий дождь. Об этом сообщает Синоптик.

Синоптики дали прогноз погоды на 23 декабря в Днепре

Синоптики дали прогноз погоды на 23 декабря в Днепре

babruysk.by

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Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от +8 до +11 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 66-89%.

Вечером пройдут незначительные осадки в виде слабого дождя. С самого утра и до вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Рассвет наступит в 7:27, закат ожидается в 15:50.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полуобнаженный мужчина бродил по улице. Как оказалось, он ушел домой после корпоратива в нижнем белье.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
погода синоптик
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