Тепло не по-зимнему: синоптики дали прогноз погоды на 23 декабря в Днепре

В понедельник, 23 декабря, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Вечером ожидается мелкий дождь. Об этом сообщает Синоптик.

Синоптики дали прогноз погоды на 23 декабря в Днепре babruysk.by

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от +8 до +11 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 66-89%.

Вечером пройдут незначительные осадки в виде слабого дождя. С самого утра и до вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Рассвет наступит в 7:27, закат ожидается в 15:50.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полуобнаженный мужчина бродил по улице. Как оказалось, он ушел домой после корпоратива в нижнем белье.

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