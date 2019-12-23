Тепло не по-зимнему: синоптики дали прогноз погоды на 23 декабря в Днепре

В понедельник, 23 декабря, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.
Вечером ожидается мелкий дождь. Об этом сообщает Синоптик.
Синоптики дали прогноз погоды на 23 декабря в Днепре
babruysk.by
Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от +8 до +11 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 66-89%.
Вечером пройдут незначительные осадки в виде слабого дождя. С самого утра и до вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Рассвет наступит в 7:27, закат ожидается в 15:50.
Скриншот
Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полуобнаженный мужчина бродил по улице. Как оказалось, он ушел домой после корпоратива в нижнем белье.
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