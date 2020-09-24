Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 07:03, 24.09.2020 Обновлено: 07:10, 24.09.2020

В четверг, 24 сентября, весь день небо в Днепре будет ясным.

Осадки не прогнозируются. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +11 до +29 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 22-64%. Рассвет наступит в 06:29, закат ожидается в 18:34.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов.

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Днепр Жизнь города

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