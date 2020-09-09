Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 9.09.2020

В среду, 9 сентября, в Днепре будет преимущественно солнечно.

На смену пасмурному утру придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +11 до +26 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 31-86%. Рассвет наступит в 06:08, закат ожидается в 19:06.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину придут дожди, но жара не отступит.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

САП официально сообщила стороне защиты о закрытии дела "Роттердам+"

В Украине за сутки – более 2,5 тыс. больных COVID-19: статистика Минздрава на 9 сентября

Террористы Пушилина отменили "наступление" и потребовали созвать ТКГ

Богдан подтвердил спецоперацию по "вагнеровцам": сорвали по звонку из ближайшего окружения Зеленского

Зеленский – о срыве перемирия на Донбассе: у нас нет остановки на пути к прекращению войны