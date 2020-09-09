Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В среду, 9 сентября, в Днепре будет преимущественно солнечно.

На смену пасмурному утру придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +11 до +26 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 31-86%. Рассвет наступит в 06:08, закат ожидается в 19:06.

Скриншот. Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину придут дожди, но жара не отступит.

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