Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 07:38, 17.08.2020

В понедельник, 17 августа, в Днепре ожидается преимущественно ясная погода.

Днем небо укроется облаками, которые рассеются к вечеру. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +13 до +29 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 35-70%. Рассвет наступит в 05:36, закат ожидается в 19:51.

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Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину возвращается жара под +30.

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