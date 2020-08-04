Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 07:16, 4.08.2020

Во вторник, 4 августа, в Днепре ожидается ясная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +15 до +29 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 31-72%. Рассвет наступит в 05:18, закат ожидается в 20:13.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что август в Украине будет умеренно теплым, средняя месячная температура ожидается в пределах нормы

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Днепр Жизнь города

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