Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре
Погода в Днепре. eg.ru
Во вторник, 4 августа, в Днепре ожидается ясная погода.
Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.
Столбик градусника будет колебаться от +15 до +29 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 31-72%. Рассвет наступит в 05:18, закат ожидается в 20:13.
Скриншот Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что август в Украине будет умеренно теплым, средняя месячная температура ожидается в пределах нормы
Поделиться в Facebook