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Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Жизнь города
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Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Погода в Днепре. eg.ru

Во вторник, 4 августа, в Днепре ожидается ясная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +15 до +29 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 31-72%. Рассвет наступит в 05:18, закат ожидается в 20:13.

Скриншот

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что август в Украине будет умеренно теплым, средняя месячная температура ожидается в пределах нормы

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