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Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

София Ковнир
Жизнь города
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Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Погода в Днепре. Fonstola

В пятницу, 24 июля, в Днепре ожидается теплая, но облачная погода с прояснениями.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +26 до +28 градусов по Цельсию. Ветер будет западный – до 3-8 метров в секунду.

Погода в Украине 24 июля

Погода в Украине 24 июля

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре запланировано масштабное отключение света. Электричества не будет 24 июля.

УкраинаДнепрПрогноз погодыпогода
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