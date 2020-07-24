Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре
Погода в Днепре. Fonstola
В пятницу, 24 июля, в Днепре ожидается теплая, но облачная погода с прояснениями.
Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.
Столбик градусника будет колебаться от +26 до +28 градусов по Цельсию. Ветер будет западный – до 3-8 метров в секунду.
Погода в Украине 24 июля
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре запланировано масштабное отключение света. Электричества не будет 24 июля.
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