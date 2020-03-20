Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В пятницу, 20 марта, в Днепре ожидается теплая и солнечная погода.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадки в этот день не ожидаются.
Температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+15 градусов днем, ночью похолодает до +3...+5 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Погода в Украине 20 марта
Как писал OBOZREVATEL ранее, коронавирус на Днепропетровщине подтвердили у семейной пары, которая недавно вернулась из Франции.
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