Главная Новости
20 марта • обновлено в 06:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Карина Бондаренко

Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

237
Читать материал на украинском

В пятницу, 20 марта, в Днепре ожидается теплая и солнечная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадки в этот день не ожидаются.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+15 градусов днем, ночью похолодает до +3...+5 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Погода в Украине 20 марта

Погода в Украине 20 марта

Как писал OBOZREVATEL ранее, коронавирус на Днепропетровщине подтвердили у семейной пары, которая недавно вернулась из Франции.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги