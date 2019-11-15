Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В пятницу, 15 ноября, в Днепре ожидается солнечная и теплая погода.
Так, в городе и на территории области осадков не предвидится, сообщили в Украинском гидрометцентре.
Погода в Днепре
Зеркало недели
Синоптики прогнозируют восточный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +2...+4 градусов, а днем поднимется до +7...+9 градусов тепла.
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Как сообщал OBOZREVATEL, период аномального потепления в Украине сменится периодом существенного похолодания.
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