Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В пятницу, 15 ноября, в Днепре ожидается солнечная и теплая погода.

Так, в городе и на территории области осадков не предвидится, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Погода в Днепре Зеркало недели

Синоптики прогнозируют восточный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +2...+4 градусов, а днем поднимется до +7...+9 градусов тепла.

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Как сообщал OBOZREVATEL, период аномального потепления в Украине сменится периодом существенного похолодания.

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