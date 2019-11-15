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15 ноября • обновлено в 13:04
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София Ковнир
София Ковнир

Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

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В пятницу, 15 ноября, в Днепре ожидается солнечная и теплая погода.

Так, в городе и на территории области осадков не предвидится, сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Зима придет вовремя: синоптики дали прогноз по похолоданию в Украине

Погода в Днепре

Погода в Днепре

Зеркало недели

Синоптики прогнозируют восточный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +2...+4 градусов, а днем поднимется до +7...+9 градусов тепла.

Карта

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, период аномального потепления в Украине сменится периодом существенного похолодания.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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