Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре на 6 марта

В пятницу, 6 марта, в Днепре будет теплая и сухая погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в городе в этот день осадки не ожидаются.

Температура воздуха будет колебаться от +14 до +16 градусов днем, ночью +5...+7 градусов. Ветер северный 5-10 м/с. Переменная облачность.

Погода в Украине 6 марта

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал в марте заморозки и мокрый снег.

С прогнозом Горбаня категорически не согласен синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. Он уточнил, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.

Синоптик Назарий Данилюк дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине: май будет жарким, а июнь – дождливым.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram