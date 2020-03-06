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6 марта • обновлено в 09:04
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Карина Бондаренко

Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре на 6 марта

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В пятницу, 6 марта, в Днепре будет теплая и сухая погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в городе в этот день осадки не ожидаются.

Температура воздуха будет колебаться от +14 до +16 градусов днем, ночью +5...+7 градусов. Ветер северный 5-10 м/с. Переменная облачность.

Погода в Украине 6 марта

Погода в Украине 6 марта

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал в марте заморозки и мокрый снег.

  • С прогнозом Горбаня категорически не согласен синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. Он уточнил, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.

  • Синоптик Назарий Данилюк дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине: май будет жарким, а июнь – дождливым.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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