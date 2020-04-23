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23 апреля • обновлено в 08:57
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Карина Бондаренко
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Тепло и солнечно: синоптики порадовали прогнозом погоды в Днепре

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В пятницу, 17 апреля, в Днепре будет теплая и солнечная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов ночью, днем прогреет до +14...+16 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Погода в Украине 23 апреля

Погода в Украине 23 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло спрогнозировал, что до конца апреля погода в Украине будет нестабильной, ожидают даже снег.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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