Тепло и солнечно: синоптики порадовали прогнозом погоды в Днепре

В пятницу, 17 апреля, в Днепре будет теплая и солнечная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов ночью, днем прогреет до +14...+16 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Погода в Украине 23 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло спрогнозировал, что до конца апреля погода в Украине будет нестабильной, ожидают даже снег.

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