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6 апреля • обновлено в 07:27
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Алина Рашевская

Тепло и солнечно: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

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В понедельник, 6 апреля, в Днепре ожидается безоблачная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от -1 до +13 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 19-53%. Рассвет наступит в 6:04, закат ожидается в 19:20.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в апреле 2020 года ожидается достаточно теплая. Количество прогнозируемых осадков находится в рамках средних многолетних значений.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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