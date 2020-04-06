Тепло и солнечно: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

В понедельник, 6 апреля, в Днепре ожидается безоблачная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от -1 до +13 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 19-53%. Рассвет наступит в 6:04, закат ожидается в 19:20.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в апреле 2020 года ожидается достаточно теплая. Количество прогнозируемых осадков находится в рамках средних многолетних значений.

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