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6 декабря • обновлено в 06:12
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Карина Бондаренко

Тепло и солнечно: прогноз погоды на 6 декабря в Днепре

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В пятницу, 6 декабря, день в Днепре останется ясным до самого своего завершения. Температура воздуха поднимется до +3 градусов.

По прогнозу синоптиков, облаков и осадков наблюдаться не будет. Об этом сообщает Синоптик.

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Днем столбики термометров подымутся до +3. Ночью температура воздуха составит -2... -4 градусов.

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Днепре

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области в четверг, 5 декабря, из-за короткого замыкания в щитовой возник пожар в лицее. Более 800 учеников и 70 человек персонала учебного заведения эвакуировали.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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