Тепло и облачно: появился прогноз погоды на 17 декабря в Днепре

В Днепре 17 декабря на протяжении всего дня будет влажно и облачно.

Осадки во вторник не прогнозируются. Об этом сообщает Синоптик.

Появился прогноз погоды на 17 декабря в Днепре Мир женщин

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от 0 до +7 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 97-100%.

Осадков не предвидится. С самого утра и до вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Рассвет наступит в 7:24, закат ожидается в 15:47.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в общежитии Днепра пьяный студент устроил ЧП. В порыве гнева парень разбил дверное стекло, вследствие чего серьезно порезал руку. Истекая кровью, дебошир продолжил срывать злость на соседях по общежитию, бросаясь на них с ножом и угрожая расправой.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram