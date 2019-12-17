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17 декабря • обновлено в 06:44
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Алина Рашевская

Тепло и облачно: появился прогноз погоды на 17 декабря в Днепре

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В Днепре 17 декабря на протяжении всего дня будет влажно и облачно.

Осадки во вторник не прогнозируются. Об этом сообщает Синоптик.

Появился прогноз погоды на 17 декабря в Днепре

Появился прогноз погоды на 17 декабря в Днепре

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Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от 0 до +7 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 97-100%.

Осадков не предвидится. С самого утра и до вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Рассвет наступит в 7:24, закат ожидается в 15:47.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в общежитии Днепра пьяный студент устроил ЧП. В порыве гнева парень разбил дверное стекло, вследствие чего серьезно порезал руку. Истекая кровью, дебошир продолжил срывать злость на соседях по общежитию, бросаясь на них с ножом и угрожая расправой.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
погода синоптик
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