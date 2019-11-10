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10 ноября • обновлено в 18:17
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Тепло и без осадков: появился прогноз погоды в Днепре

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В понедельник, 11 ноября, синоптики прогнозируют теплую погоду в Днепре и области.

Согласно информации Украинского гидрометцентра, день будет облачный, но без осадков.

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Днем ожидается +14...+16 градусов тепла, в ночь на понедельник – +10...+12 градусов. Ветер – западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 11 ноября

Прогноз погоды на 11 ноября

Украинский гидрометцентр

Ранее OBOZREVATEL писал, что в понедельник, 11 ноября, в Днепре с 9:30 до 19:00 частично отключат водоснабжение на улице Южной. Отключение связанно с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ.

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Место
Украина Днепр
Тег
погода
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