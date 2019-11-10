Тепло и без осадков: появился прогноз погоды в Днепре

В понедельник, 11 ноября, синоптики прогнозируют теплую погоду в Днепре и области.

Согласно информации Украинского гидрометцентра, день будет облачный, но без осадков.

Новости В Днепре художник превратил подъезд в произведение искусства

Днем ожидается +14...+16 градусов тепла, в ночь на понедельник – +10...+12 градусов. Ветер – западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 11 ноября Украинский гидрометцентр

Ранее OBOZREVATEL писал, что в понедельник, 11 ноября, в Днепре с 9:30 до 19:00 частично отключат водоснабжение на улице Южной. Отключение связанно с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!